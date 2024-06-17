Севилья объявила об уходе Рамоса
Испанец покинул покинул после сезона выступлений.
Севилья объявила в соцсетях об уходе защитника Серхио Рамоса.
"Севилья хотела бы поблагодарить Серхио Рамоса за приверженность, лидерство и максимальную преданность делу, проявленные в этом сезоне, и пожелать ему удачи в его следующем профессиональном вызове", – говорится в заявлении клуба.
ℹ️ @SergioRamos will not stay at #SevillaFC.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 17, 2024
Напомним, в общей сложности Рамос во всех турнирах сыграл 37 матчей, в которых забил 7 голов.
Ранее сообщалось, что Рамос посетил финал НБА, сделав фото со звездными баскетболистами.
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