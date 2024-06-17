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Севилья объявила об уходе Рамоса

Испанец покинул покинул после сезона выступлений.
Сегодня, 17:25
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Севилья объявила в соцсетях об уходе защитника Серхио Рамоса.

"Севилья хотела бы поблагодарить Серхио Рамоса за приверженность, лидерство и максимальную преданность делу, проявленные в этом сезоне, и пожелать ему удачи в его следующем профессиональном вызове", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в общей сложности Рамос во всех турнирах сыграл 37 матчей, в которых забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Рамос посетил финал НБА, сделав фото со звездными баскетболистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

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