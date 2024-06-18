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Лунин VS Куртуа: легендарный Касильяс оценил конкуренцию вратарей Реала

Выдающийся футболист назвал главного конструктора команды.
Сегодня, 20:29
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Знаменитый вратарь Реала Икер Касильяс поделился мнением по поводу голкиперов "сливочных".

По словам легендарного испанца, мадридский гранд оказался победителем в ситуации.

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"Лунину было не так просто, потому что он заменял лучшего вратаря мира. И он справился с этой задачей. Очень хорошо справился. Нужно сказать, что и Кепа не подвел, когда получал свои шансы. Оба доказали свой уровень и приложились к командным успехам в сезоне. Анчелотти все сделал правильно.

Все повернулось в пользу Реала в ситуации с вратарями. Это хорошая работа наставника, который знал, когда и кого нужно было выпускать. Уверен, Куртуа восстановится и будет в топ-форме в предсезонке. От всей этой ситуации выиграл только Реал", - приводит слова Касильяса AS.

Напомним, Лунин стал худшим игроком матча Украина - Румыния на Евро-2024.

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