Лунин – худший игрок матча Украины с Румынией по версии Sofascore

Сборная Украины проиграла Румынии (0:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024.

Худшим игроком матча по оценкам Sofascore стал вратарь сборной Украины Андрей Лунин – 5,5 балла.

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Лучшим в составе Украины был Михаил Мудрик с 7,5 баллами.

Три футболиста сборной Румынии получили по 7,6 балла - Денис Дрегуш, Деннис Ман и Совет Дрегушин. Они стали лучшими игроками встречи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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