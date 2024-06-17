Лунин – худший игрок матча Украины с Румынией по версии Sofascore
Украинская сборная потерпела разгромное поражение.
Сборная Украины проиграла Румынии (0:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024.
Худшим игроком матча по оценкам Sofascore стал вратарь сборной Украины Андрей Лунин – 5,5 балла.
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Лучшим в составе Украины был Михаил Мудрик с 7,5 баллами.
Три футболиста сборной Румынии получили по 7,6 балла - Денис Дрегуш, Деннис Ман и Совет Дрегушин. Они стали лучшими игроками встречи.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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