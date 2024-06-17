Румыния - Украина: статистика матча Евро-2024

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречалась с командой Румынии.

Румынская сборная выиграла первый тайм, забив после ошибки Лунина.

Во втором тайме подопечные Эдварда Йорданеску забили еще дважды, а затем довели поединок до победы - 3:0.

Подопечные Сергея Реброва нанесли 14 ударов по воротам, но лишь два удара в створ. На счету румынской сборной 10 ударов и пять из них в створ.

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Владение мячом в пользу Украины - 65%:35%. Угловые - 4:8.

Количество передач больше у украинцев – 603 (89%) против 239 (78%). Что касается желтых карточек, то у команд по одной.

В следующем туре Украина сыграет против Словакии (21 июня), а Румыния - с Бельгией (22 июня).

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