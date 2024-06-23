Определился последний новичок Ла Лиги следующего сезона
Эспаньол вернулся в элиту.
В рамках финала плей-офф за повышение в Ла Лигу Эспаньол встретился с Реалом Овьедо.
В первой встрече каталонцы проиграли со счетом 0:1. Сегодня состоялась вторая встреча.
В ответном матче Эспаньол отыгрался и вышел вперед по сумме двух поединков, победив в итоге со счетом 2:0 (2:1 - по сумме двух матчей).
Поэтому, в следующем сезоне Ла Лиги сыграет именно каталонский коллектив. "Бело-синие" присоединились к Вальядолду и Леганесу, которые завоевали путевку напрямую.
Эспаньол - Реал Овьедо 2:0
Голы: Пуадо, 45, 90
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!