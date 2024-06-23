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Определился последний новичок Ла Лиги следующего сезона

Эспаньол вернулся в элиту.
Вчера, 22:57
Мартин Брейнтуэйт, игрок Эспаньола
Мартин Брейнтуэйт, игрок Эспаньола

В рамках финала плей-офф за повышение в Ла Лигу Эспаньол встретился с Реалом Овьедо.

В первой встрече каталонцы проиграли со счетом 0:1. Сегодня состоялась вторая встреча.

В ответном матче Эспаньол отыгрался и вышел вперед по сумме двух поединков, победив в итоге со счетом 2:0 (2:1 - по сумме двух матчей).

Поэтому, в следующем сезоне Ла Лиги сыграет именно каталонский коллектив. "Бело-синие" присоединились к Вальядолду и Леганесу, которые завоевали путевку напрямую.

Эспаньол - Реал Овьедо 2:0

Голы: Пуадо, 45, 90

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Ла Лига

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