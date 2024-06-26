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"Я ср*л на мертвецов каталонцев": Игрок Кордобы бурно отреагировал на победу над Барселоной Б

Футболисту потом пришлось извиняться за свои слова.
Сегодня, 14:14
Барселона Б - Кордоба / Getty Images
Барселона Б - Кордоба / Getty Images

Футболист Кордобы Хосе Кальдерон грубо оскорбил каталонцев, но позже извинился. Об этом сообщает издание As.

Защитник из Андалусии после победы над Барселоной Б за выход во вторую по силе испанскую лигу в соцсети сказал: "Я ср*л на мертвецов каталонцев".

Позже 24-летний игрок принес извинения, заявив, что его слова не отражают его истинные ценности и он глубоко сожалеет о сказанном в момент эйфории.

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Также Хосе подчеркнул, что будет продолжать представлять свой клуб с достоинством и уважением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кордоба Барселона Б

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