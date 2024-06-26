"Я ср*л на мертвецов каталонцев": Игрок Кордобы бурно отреагировал на победу над Барселоной Б

Футболисту потом пришлось извиняться за свои слова.

Футболист Кордобы Хосе Кальдерон грубо оскорбил каталонцев, но позже извинился. Об этом сообщает издание As.

Защитник из Андалусии после победы над Барселоной Б за выход во вторую по силе испанскую лигу в соцсети сказал: "Я ср*л на мертвецов каталонцев".

Han retirado este vídeo. Vuelvo a subirlo. José Manuel Calderón, futbolista del Córdoba, tras ganar al Barça B: "Me cago en los muertos de todos los catalanes". Asco y vergüenza. Catalanofobia. pic.twitter.com/ZEoA4bK4sM — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 24, 2024

Позже 24-летний игрок принес извинения, заявив, что его слова не отражают его истинные ценности и он глубоко сожалеет о сказанном в момент эйфории.

Читай также: Nike отправил Барселоне бракованную новую форму

Также Хосе подчеркнул, что будет продолжать представлять свой клуб с достоинством и уважением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!