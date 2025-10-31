iSport.ua
Перспективный полузащитник подпишет новый контракт с Барселоной

Близки к продлению соглашения.
Сегодня, 14:35       Автор: Валентина Чорноштан
Хуан Эрнандес / Getty Images
Хуан Эрнандес / Getty Images

Воспитанник Барселоны Хуан Эрнандес, на которого возлагают большие надежды, собирается продлить контракт с каталонским клубом.

По имеющейся информации, руководство довольное прогрессом 18-летнего полузащитника в Барселоне Б и планирует заключить с ним новый контракт. Сам игрок также заинтересован играть за "сине-гранатовых".

В начале октября обе стороны начали предварительные переговоры о новом соглашении.

Отмечается, что игроком интересовался ПСЖ, однако дело до переговоров так и не дошло.

Также в новом договоре будет пункт об отступных в размере 6 млн евро.

