Nike отправил Барселоне бракованную новую форму
Каталонцам пришлось снять комплект с продажи.
Nike допустил ошибку при производстве новой формы Барселоны, пишет AS.
Технический спонсор каталонцев отправил им форму, где была допущена ошибка в названии титульного спонсора
Из-за этого форму пришлось изъять с продажи в фирменных магазинах. Это неприятно ударило по клубу, который рассчитывал много заработать в разгар туристического сезона.
Кроме того Барсе придется проводить товарищеские встречи в форме прошлого сезона.
Ранее также сообщалось, что форвардов Барселоны интересуется Фиорентина.
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