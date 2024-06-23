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Nike отправил Барселоне бракованную новую форму

Каталонцам пришлось снять комплект с продажи.
Сегодня, 16:07
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Nike допустил ошибку при производстве новой формы Барселоны, пишет AS.

Технический спонсор каталонцев отправил им форму, где была допущена ошибка в названии титульного спонсора 

Из-за этого форму пришлось изъять с продажи в фирменных магазинах. Это неприятно ударило по клубу, который рассчитывал много заработать в разгар туристического сезона.

Кроме того Барсе придется проводить товарищеские встречи в форме прошлого сезона.

Ранее также сообщалось, что форвардов Барселоны интересуется Фиорентина.

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