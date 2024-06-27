Легенда Арсенала заявил, что хочет видеть в клубе Неймара

Экс-игрок Арсенала Жилберто Силва заявил, что хотел бы увидеть Неймара в стане лондонцев.

"Я бы хотел увидеть Неймара в Арсенале, это было бы интересно. Это принесло бы много радости болельщикам и сделало бы турнир еще более особенным.

Когда смотришь АПЛ, хочется видеть лучших игроков мира, и наблюдать за ним там было бы здорово. Посмотрим. Не исключено, что он может перейти в Арсенал, почему бы и нет".

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"Когда Неймар решил отправиться в Саудовскую Аравию, многие бразильцы восприняли это не лучшим образом из-за уровня чемпионата. Это решение, которое он принял и, надеюсь, оно не повлияет на его выступления. Это тяжело, особенно сейчас, из-за его травмы. Однако можно быть в Европе и получить травму, а потом так же восстанавливаться", – сказал бразилец в интервью FourFourTwo.

Напомним, действующий контракт Неймара с Аль-Хилялем рассчитан до 2025 года. Игрок уже более полугода не играет из-за тяжелой травмы.

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