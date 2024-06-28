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Лучший бомбардир Евро близок к переходу в Монако

Жорж Микаутадзе пошел на повышение.
Сегодня, 12:50
Жорж Микаутадзе / Getty Images
Жорж Микаутадзе / Getty Images

Нападающий Аякса и сборной Грузии Жорж Микаутадзе близок к переходу в Монако, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, монегаски уже связались с Аяксом, а также с Метцем, в котором грузин провел прошлый сезон в аренде.

Монако хочект заключить сделку как можно скорее, чтобы обогнать другие клубы.

Отметим, что Микаутадзе в прошлом сезоне отличился 13-ю голами в чемпионате Франции, а сейчас лидирует среди бомбардиров на Евро-2024 с тремя забитыми мячами.

Трансфермаркт оценивает форварда в 15 млн евро, однако неизвестно, сколько предстоит заплатить Монако, однако клуб уже согласовал личные условия с игроком.

Ранее также сообщалось, что сборная Грузии может солидно заработать, если пройдет Испанию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жорж Микаутадзе

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