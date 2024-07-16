Лион перехватил у Монако лучшего бомбардира Евро-2024
Во французской Лиге 1 произошел неожиданный поворот событий в рамках трансферного рынка.
Несколькими днями ранее появилась информация, что Монако согласовал трансфер форварда Меца и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.
Однако 23-летний игрок не будет выступать в Княжестве в следующем сезоне
Как сообщает Фабрицио Романо, трансфер Микаутадзе в Монако не состоится - футболист окажется в Лионе.
"Ткачи" перехватили грузинского нападающего, несмотря на достигнутое соглашение и запланированное медобследование.
По информации источника, семикратный чемпион Франции заплатит за игрока 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Жорж Микаутадзе принял участие в 22 матчах Меца во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 14 голов и 4 результативные передачи.
Напомним, что по итогам чемпионата Европы-2024 Жорж Микаутадзе стал одним из шести лучших бомбардиров турнира.
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