iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лион перехватил у Монако лучшего бомбардира Евро-2024

В ближайшее время Жорж Микаутадзе присоединится к "ткачам".
Сегодня, 00:11
Жорж Микаутадзе / Getty Images
Жорж Микаутадзе / Getty Images

Во французской Лиге 1 произошел неожиданный поворот событий в рамках трансферного рынка.

Несколькими днями ранее появилась информация, что Монако согласовал трансфер форварда Меца и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Однако 23-летний игрок не будет выступать в Княжестве в следующем сезоне

Как сообщает Фабрицио Романо, трансфер Микаутадзе в Монако не состоится - футболист окажется в Лионе.

"Ткачи" перехватили грузинского нападающего, несмотря на достигнутое соглашение и запланированное медобследование.

По информации источника, семикратный чемпион Франции заплатит за игрока 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жорж Микаутадзе принял участие в 22 матчах Меца во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 14 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, что по итогам чемпионата Европы-2024 Жорж Микаутадзе стал одним из шести лучших бомбардиров турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион монако чемпионат Европы сборная Грузии Жорж Микаутадзе

Статьи по теме

Украина не смогла "распечатать" Северную Ирландию в стартовом матче юношеского Евро-2024 Украина не смогла "распечатать" Северную Ирландию в стартовом матче юношеского Евро-2024
Онлайн-трансляция матчей Украины на Евро-2024 (U-19): в первом туре "желто-синие" сыграют с Северной Ирландией Онлайн-трансляция матчей Украины на Евро-2024 (U-19): в первом туре "желто-синие" сыграют с Северной Ирландией
Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024 Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024
Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024 Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Англию
просмотров

Последние новости

Формула 100:38
Гран-при Венгрии: этап в Будапеште откроет вторую часть сезона
Европа00:28
"Я уже говорил об этом ранее": Лунин ответил на вопрос о своем будущем
Европа00:11
Лион перехватил у Монако лучшего бомбардира Евро-2024
Вчера, 23:53
Европа23:53
Меньше чем у Хойлунда и Маласии: раскрыта зарплата Зиркзе в Манчестер Юнайтед
Европа23:39
"Худшее, что у нас когда-либо было": фанаты Челси разочарованы новой домашней формой команды
Евро-202422:58
Евро U-19: Италия победила Норвегию, Украина потеряла очки в игре с Северной Ирландией
Европа22:55
Украина не смогла "распечатать" Северную Ирландию в стартовом матче юношеского Евро-2024
Киберспорт22:53
S1mple сделал заявление по поводу своего возвращения в CS2
Европа22:29
Алексис Санчес отказался от переезда в Саудовскую Аравию ради Европы
Другие страны22:23
Месси сделал дорогой подарок каждому игроку сборной Аргентины после победы на Копа Америка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK