Лион перехватил у Монако лучшего бомбардира Евро-2024

В ближайшее время Жорж Микаутадзе присоединится к "ткачам".

Во французской Лиге 1 произошел неожиданный поворот событий в рамках трансферного рынка.

Несколькими днями ранее появилась информация, что Монако согласовал трансфер форварда Меца и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Однако 23-летний игрок не будет выступать в Княжестве в следующем сезоне

Как сообщает Фабрицио Романо, трансфер Микаутадзе в Монако не состоится - футболист окажется в Лионе.

"Ткачи" перехватили грузинского нападающего, несмотря на достигнутое соглашение и запланированное медобследование.

По информации источника, семикратный чемпион Франции заплатит за игрока 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жорж Микаутадзе принял участие в 22 матчах Меца во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 14 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, что по итогам чемпионата Европы-2024 Жорж Микаутадзе стал одним из шести лучших бомбардиров турнира.

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