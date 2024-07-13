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Один из лучших бомбардиров Евро-2024 сменит клубную прописку

Жорж Микаутадзе станет игроком Монако.
Сегодня, 17:26
Жорж Микаутадзе / Getty Images
Жорж Микаутадзе / Getty Images

Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе сменит этим летом клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, нападающий перейдет из Меца в Монако за 20 млн евро + 4 млн евро бонусов.

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Жорж подпишет долгосрочный контракт, длительность которого не уточняется. Зарплата игрока в его новом клубе также является неизвестной.

Отметим, что Микаутадзе забил на Евро 3 гола. Такое же количество голов еще имеют Гарри Кейн, Дани Ольмо, Коди Гакпо, Джамаль Мусиала и Иван Шранц. Если ни один игрок сборной Испании или Англии не опередит этих игроков, то грузин вместе с еще 5 футболистами поделит звание лучшего бомбардира Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия евро-2024 Жорж Микаутадзе

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