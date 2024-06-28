"Мы себя переоценили": Лидер сборной Нидерландов отреагировал на критику

Центрбек и один из лидеров сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался не самые убедительные матчи "оранье" на Евро-2024.

По словам футболиста, вполне возможно, что игроки коллектива Рональда Кумана переоценили себя.

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"Я могу полностью понять критику. Все может и должно быть лучше. Возможно мы себя переоценили.

О многом надо сказать после поражения от Австрии. В тактическом плане все было хорошо. В основном, проблемы были в воле к победе, поэтому, мы должны поговорить об этом, и говорить резкими словами.

Я не глупый, я знаю, что мы должны выступать лучше", - цитирует слова Вирджила BBC.

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