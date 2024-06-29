Экс-звезда Манчестер Сити разбил дорогостоящий суперкар

Бывший футболист Манчестер Сити Рияд Марез, который ныне выступает за Аль-Ахли, попал в неприятную ситуацию.

Представитель Алжира разбил Audi RS6, стоимость которого оценивается в 220 тысяч фунтов стерлингов.

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Полузащитник врезался на своей машине в бок белого фургона в Чешире (Англия).

Машина получила значительные царапины, в результате чего ее отбуксировали.

Напомним, жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях.

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