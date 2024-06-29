Экс-звезда Манчестер Сити разбил дорогостоящий суперкар
Марез попал в неприятную ситуацию.
Бывший футболист Манчестер Сити Рияд Марез, который ныне выступает за Аль-Ахли, попал в неприятную ситуацию.
Представитель Алжира разбил Audi RS6, стоимость которого оценивается в 220 тысяч фунтов стерлингов.
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Полузащитник врезался на своей машине в бок белого фургона в Чешире (Англия).
Машина получила значительные царапины, в результате чего ее отбуксировали.
Напомним, жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях.
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