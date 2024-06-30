Грилиш удивил своим новым имиджем после изгнания из сборной Англии

Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш не попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024.

Футболист сейчас наслаждается отпуском перед стартом клубного сезона.

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Англичанина заметили на роскошном отдыхе в Сен-Тропе (Франция). Поклонников футбола удивило то, что у Грилиша был новый имидж.

28-летний игрок был замечен с длинными волосами. Как оказалось, это был его парик.

Грилиш показал свои добрые манеры, погладив двух мимо проходящих собак.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Нидерландов сменил имидж перед плей-офф Евро-2024.

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