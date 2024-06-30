Грилиш удивил своим новым имиджем после изгнания из сборной Англии
Эпатажный футболист надел парик.
Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш не попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024.
Футболист сейчас наслаждается отпуском перед стартом клубного сезона.
Читай также: Бывший форвард Атлетико потроллил Симеоне за фото на костылях
Англичанина заметили на роскошном отдыхе в Сен-Тропе (Франция). Поклонников футбола удивило то, что у Грилиша был новый имидж.
28-летний игрок был замечен с длинными волосами. Как оказалось, это был его парик.
Грилиш показал свои добрые манеры, погладив двух мимо проходящих собак.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Нидерландов сменил имидж перед плей-офф Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!