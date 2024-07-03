Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка

Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу фаворитов чемпионата Европы и Копа Америка-2024.

Специалист назвал сборные, которые могут выиграть турнир.

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"Сборная Испании могла бы выиграть это Евро. Однако Германия и Франция тоже хорошо играют, да и Англия, безусловно, станет играть лучше.

Что касается Копа Америка, то этот турнир могут выиграть Аргентина или Бразилия, а также Колумбия и Уругвай. Буквально вчера я переписывался по этому поводу с Алиссоном – не могу определиться с фаворитом!", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее стали известны пары плей-офф на Копа Америка-2024.

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