iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка

Специалист общался с Алиссоном.
Сегодня, 07:54
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу фаворитов чемпионата Европы и Копа Америка-2024.

Специалист назвал сборные, которые могут выиграть турнир.

Читай также: Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

"Сборная Испании могла бы выиграть это Евро. Однако Германия и Франция тоже хорошо играют, да и Англия, безусловно, станет играть лучше. 

Что касается Копа Америка, то этот турнир могут выиграть Аргентина или Бразилия, а также Колумбия и Уругвай. Буквально вчера я переписывался по этому поводу с Алиссоном – не могу определиться с фаворитом!", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее стали известны пары плей-офф на Копа Америка-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода "Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода
Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс11:12
Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри
Европа10:47
Бывший футболист сборной Англии, будучи пьяным, устроил драку на улицах Лондона
Украина10:15
"Жизнь в Украине замечательная": новичок Ворсклы восхитился от перехода
Бокс09:50
Стивенсон назвал единственного легковеса, с которым не хочет драться
Евро-202409:25
Курьез дня: вратарь Румынии пытался выбросить кроссовок за пределы поля за секунды до гола на Евро-2024
Бокс08:56
Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring
Теннис08:32
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина стартует на турнире, три украинки сыграют во втором туре
Европа08:17
Определилась судьба участия Роналду на чемпионате мира-2026
Европа07:54
Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка
Другие страны07:30
Копа Америка-2024: Бразилия стала второй после ничьи с Колумбией - известны все пары 1/4 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK