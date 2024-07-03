Определилась судьба участия Роналду на чемпионате мира-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать международную карьеру.

Как сообщает Relevo, португальский футболист намерен стать первым футболистом в истории, который сыграет на шести разных чемпионатах мира.

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39-летний нападающий заключил договор с главным тренером команды Роберто Мартинесом. В нем говорится, что Роналду сам вправе решать, когда ему отказываться играть за национальную команду.

Отмечается, что после чемпионата Европы-2024 будет неизвестно, сколько португалец будет иметь игрового времени в составе сборной.

Ранее Криштиану впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере.

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