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Лунин определился со своим будущим в Реале

Украинец сообщил решение руководству клуба.
Сегодня, 08:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Real Madrid Confidencial, украинский футболист решил не продлевать контракт с клубом.

Лунин сообщил свое решение руководству Реала. Причиной такого решения является то, что Андрей хочеть иметь постоянную игровую практику.

Контракт Лунина с мадридским клубом истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне вратарь провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.

Отметим, что Кепа не хочет уходить из Реала.

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