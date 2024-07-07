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Футбол

Мерседес готов поставлять Альпин свои силовые установки в 2026 году

Немцы готовы помочь французам, если те все же надумают прикрыть свою программу по разработке моторов.
Сегодня, 12:40
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

В 2026 году в Формуле-1 станет на одну клиентскую команду меньше, ведь Астон Мартин откажется от силовых установок Мерседес ради сотрудничества с Хондой.

Однако этот пробел может заполниться одной из заводских команд - место клиента "серебряных стрел" в 2026 году может занять Альпин, сообщает Motorsport.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что немецкая команда раздумывает над тем, чтобы договориться с Альпин о поставках моторов, если французы примут решение отказаться от разработки собственных СУ.

"Это сложная ситуация, потому что нам нравится мысль о замене Астон Мартин другой командой", - сказал Вольфф.

"Я думаю, что мы устроены как организация, которая считает, что чем больше силовых установок, тем лучше с точки зрения ускорения некоторых разработок или надежности. Дело не вышло за рамки обмена мнениями или предварительных дискуссий".

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"Альпин нужно принять решение: хотят ли они продолжать свою программу или нет? И только когда они примут это стратегическое решение, мы углубимся в наши соглашения. Но мы открыты, и это то, что мы им сказали".

Напомним, что на данный момент клиентами Мерседес по поставке двигателей являются Астон Мартин, МакЛарен и Уильямс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Астон Мартин Альпин

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