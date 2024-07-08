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Модель выставила на показ сообщение нидерландского футболиста, который хотел познакомиться

Депай рассчитывал на одно, а получил лишь насмешки.
Сегодня, 15:51
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай попал в весьма неловкую ситуацию.

Футболист хотел познакомиться с моделью Гизем Кайя, написав ей в соцсетях в личные сообщения. Спустя лишь пару месяцев девушка увидела это уведомление и показала его подписчикам в Инстаграме.

При этом, неизвестно, как отреагировал на это сам игрок, но данный пост от Кайи завирусился в разных соцсетях.

Напомним, в данный момент Мемфис выступает за сборную Нидерландов на Евро-2024. На счету 30-летнего форварда один гол и один ассист в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Нидерландов сменил имидж перед плей-офф Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Мемфис Депай

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