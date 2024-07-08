Модель выставила на показ сообщение нидерландского футболиста, который хотел познакомиться
Депай рассчитывал на одно, а получил лишь насмешки.
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай попал в весьма неловкую ситуацию.
Футболист хотел познакомиться с моделью Гизем Кайя, написав ей в соцсетях в личные сообщения. Спустя лишь пару месяцев девушка увидела это уведомление и показала его подписчикам в Инстаграме.
При этом, неизвестно, как отреагировал на это сам игрок, но данный пост от Кайи завирусился в разных соцсетях.
Напомним, в данный момент Мемфис выступает за сборную Нидерландов на Евро-2024. На счету 30-летнего форварда один гол и один ассист в пяти матчах.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Нидерландов сменил имидж перед плей-офф Евро-2024.
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