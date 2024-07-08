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Президент Барселоны оценил возможное подписание лидера сборной Испании

Лапорта хочет видеть Уильямса.
Сегодня, 19:21
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил о желании подписать вингера Атлетика Нико Уильямса. 

"Конечно, он мне очень нравится. Но мы должны позволить делать свою работу тем, кто за это отвечает. Деку работает над усилениями, которые были согласованы с Фликом, и я надеюсь, что у меня будут хорошие новости".

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"Есть ли у нас деньги? На сегодняшний день да. Это результат работы, проделанной за последние годы. Мы достигли той точки, когда мы могли бы позволить себе подписание такого уровня", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне Ла Лиги на счету Нико 5 голов и 11 ассистов в 31 матче Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта Нико Уильямс

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