Ключевой защитник Барселоны рискует пропустить старт сезона
Рональд Араухо получил травму в сборной.
Защитник Барселоны и сборной Уругвая Рональд Араухо рискует пропустить старт сезона, пишет Mundo Deportivo.
Напомним, что игрок был заменен на 33-й минуте матча против Бразилии. Араухо покидал поле в слезах, держась за заднюю поверхность бедра.
Предполагается, что защитнику понадобится около восьми недель на реабилитацию в лучшем случае.
Таким образом Араухо точно пропустит предсезонную подготовку под руководством Ханси Флика, а также рискует пропустить и первые туры Ла Лиги.
Напомним, что ранее также выбыл еще один игрок Барселоны.
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