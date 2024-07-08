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Ключевой защитник Барселоны рискует пропустить старт сезона

Рональд Араухо получил травму в сборной.
Сегодня, 13:23
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны и сборной Уругвая Рональд Араухо рискует пропустить старт сезона, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что игрок был заменен на 33-й минуте матча против Бразилии. Араухо покидал поле в слезах, держась за заднюю поверхность бедра.

Предполагается, что защитнику понадобится около восьми недель на реабилитацию в лучшем случае.

Таким образом Араухо точно пропустит предсезонную подготовку под руководством Ханси Флика, а также рискует пропустить и первые туры Ла Лиги.

Напомним, что ранее также выбыл еще один игрок Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Араухо

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