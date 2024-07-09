Цыганков показал милые фотографии с сыном
Украинец проводит время с семьей после сезона.
Футболист сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков наслаждается отдыхом до старта клубного сезона.
Вингер каталонской команды опубликовал новый пост в Instagram.
Читай также: Опять не россиянка? Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду
Цыганков показал, как он прогуливается вместе со своим сыном Леоном.
"После темных моментов всегда будут более яркие дни", - написал Виктор.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!