Цыганков показал милые фотографии с сыном

Украинец проводит время с семьей после сезона.

Футболист сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков наслаждается отдыхом до старта клубного сезона.

Вингер каталонской команды опубликовал новый пост в Instagram.

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Цыганков показал, как он прогуливается вместе со своим сыном Леоном.

"После темных моментов всегда будут более яркие дни", - написал Виктор.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Цыганкова "жестко" наказала украинца за провал на Евро-2024.

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