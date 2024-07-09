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Футбол

Невероятная акция: Кроос получил оригинальный подарок с города, где он родился

Жители поздравили соотечественика с завершением карьеры после Евро-2024.
Сегодня, 12:25
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Немецкий полузащитник Тони Кроос завершил профессиональную карьеру футболиста после вылета с чемпионата Европы-2024.

Жители Грайфсвальд, в котором родился игрок, отдали дань уважения Кроосу.

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Люди собрались на центральной площади города - Марктплац. Они сложили имя земляка с цифрой 8.

"Тони ушел в хорошее время. Конечно, мы были бы счастливы, если бы он сделал это после завоевания титула чемпиона Европы. Это было бы еще одним большим достижением.

Кроос не только выдающийся спортсмен, а и человек с большим сердцем. Его социальная активность вдохновляет многих людей. Этой кампанией мы хотим поблагодарить его за успешную и интересную карьеру", – заявил мэр Грайфсвальда Штефан Фассбиндер.

Ранее Кроос озвучил неожиданную причину, почему не хочет жить в Германии.

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