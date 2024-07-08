"Чувство безопасности исчезло": Кроос озвучил неожиданную причину, почему не хочет жить в Германии

Легендарный футболист не считает свою страну такой, какой она была раньше.

Бывший полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос заявил, что не планирует возвращаться в родную страну после завершения карьеры.

Легендарный футболист намерен остаться с семьей в Испании, пожаловавшись на проблему массовой миграции в Германии.

Читай также: "Вот и все, спасибо футболу, конец": Кроос сделал прощальное заявление перед завершением карьеры

"Германия - больше не та страна, которая была десять лет назад, из-за массовой иммиграции. Этот вопрос стал неконтролируемым. Чувство безопасности исчезло.

Если меня спросят, где я отпущу свою дочь в 11 вечера в Испании или в большом немецком городе, я бы выбрал Испанию. Есть ощущение, что что-то происходит. Я не говорю, что в Испании ничего не происходит.

Если вы не можете отличить тех, кто нам не подходит, то в конце концов будет сложно. Тогда отношение немцев будет все больше и больше разделяться", - сказал Кроос в комментарии ZDFheute Nachrichten.

Ранее сообщалось, что знаменитый производитель назовет бутсы в честь Тони Крооса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!