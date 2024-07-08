iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Чувство безопасности исчезло": Кроос озвучил неожиданную причину, почему не хочет жить в Германии

Легендарный футболист не считает свою страну такой, какой она была раньше.
Сегодня, 08:59
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Бывший полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос заявил, что не планирует возвращаться в родную страну после завершения карьеры.

Легендарный футболист намерен остаться с семьей в Испании, пожаловавшись на проблему массовой миграции в Германии.

Читай также: "Вот и все, спасибо футболу, конец": Кроос сделал прощальное заявление перед завершением карьеры

"Германия - больше не та страна, которая была десять лет назад, из-за массовой иммиграции. Этот вопрос стал неконтролируемым. Чувство безопасности исчезло.

Если меня спросят, где я отпущу свою дочь в 11 вечера в Испании или в большом немецком городе, я бы выбрал Испанию. Есть ощущение, что что-то происходит. Я не говорю, что в Испании ничего не происходит.

Если вы не можете отличить тех, кто нам не подходит, то в конце концов будет сложно. Тогда отношение немцев будет все больше и больше разделяться", - сказал Кроос в комментарии ZDFheute Nachrichten.

Ранее сообщалось, что знаменитый производитель назовет бутсы в честь Тони Крооса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос сборная Германии Реал Мадрид

Статьи по теме

"Вот и все, спасибо футболу, конец": Кроос сделал прощальное заявление перед завершением карьеры "Вот и все, спасибо футболу, конец": Кроос сделал прощальное заявление перед завершением карьеры
Реал уверен в подписании звезды Байера этим летом Реал уверен в подписании звезды Байера этим летом
Не только Магучих: Двукратная олимпийская чемпионка обновила свой мировой рекорд в беге Не только Магучих: Двукратная олимпийская чемпионка обновила свой мировой рекорд в беге
Де ла Фуэнте: Испания - лучшая в мире по прессингу Де ла Фуэнте: Испания - лучшая в мире по прессингу
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика12:39
Не только Магучих: Двукратная олимпийская чемпионка обновила свой мировой рекорд в беге
Евро-202412:30
Де ла Фуэнте: Испания - лучшая в мире по прессингу
Бокс11:41
Команда Ломаченко отреагировала на слухи о готовности уступить Стивенсону возможность подраться с Дэвисом
Европа11:37
Новое руководство Манчестер Юнайтед спланировало громкую трансферную кампанию
Формула 111:05
Хэмилтон установил ряд рекордов, выиграв Гран-при Великобритании
Легкая атлетика10:40
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Европа10:29
Ливерпуль отпустил резервиста, который в последний раз выходил на поле два года назад
Теннис10:06
Украинцы на Уимблдоне: наши спортсменки сегодня сыграют пять матчей
Украина09:55
Борщ, ґудзик и нісенітниця от бразильцев: Легионеры Шахтера показали, как говорят на украинском
Европа09:48
Защитник сборной Италии хочет продолжить карьеру только в Арсенале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK