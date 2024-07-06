iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Именная модель: Знаменитый производитель назовет бутсы в честь Тони Крооса

В этой экипировке легендарный немецкий хавбек провел много лет своей игровой карьеры.
Сегодня, 19:50
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

У полузащитника сборной Германии Тони Крооса, для которого проигранный четвертьфинал Евро-2024 против Испании (1:2 д.в.) стал последним матчем в карьере, появится именная модель бутс от известного производителя.

Компания adidas приняла решение отдать должное легендарному хавбеку и переименовать одну из моделей своей футбольной обуви 11pro в честь футболиста. Теперь бутсы, в которых немец провел много лет своей карьеры, будут носить название TKpro.

Читай также: Испания дожала Германию в экстра-тайме, пробившись в полуфинал Евро-2024

"Тони Кроос и 11pro - любовь с первого взгляда, настоящие друзья до последнего удара. Спасибо, Тони", - говорится в сообщении adidas.

Ранее Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос сборная Германии

Статьи по теме

Нойер - о вылете из Евро-2024: Мечта разбилась вдребезги Нойер - о вылете из Евро-2024: Мечта разбилась вдребезги
Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал
Легенда сборной Германии оценил спорные эпизоды в матче с Испанией Легенда сборной Германии оценил спорные эпизоды в матче с Испанией
Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы Кроос - о вылете Германии с Евро-2024: Мы можем гордиться собой, но мы разочарованы
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия
Видеообзор и драматическая концовка матча Евро-2024 Испания - Германия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия - Швейцария, Нидерланды - Турция в четвертьфинале
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Жирона близка к покупке хавбека Манчестер Юнайтед
Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Известный тренер назвал единственного легковеса, который способен победить Стивенсона
ММА20:44
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс20:22
"Будет знать, что делать в этот раз": Экс-чемпион рассказал, как Фьюри одолеет Усика в реванше
Европа20:20
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Теннис20:09
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина пробилась в четвертый раунд
Теннис20:04
Свитолина обыграла топ-10 ракетку мира и прошла в четвертый раунд Уимблдона
Евро-202419:50
Именная модель: Знаменитый производитель назовет бутсы в честь Тони Крооса
Евро-202419:48
Нойер - о вылете из Евро-2024: Мечта разбилась вдребезги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK