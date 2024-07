Именная модель: Знаменитый производитель назовет бутсы в честь Тони Крооса

У полузащитника сборной Германии Тони Крооса, для которого проигранный четвертьфинал Евро-2024 против Испании (1:2 д.в.) стал последним матчем в карьере, появится именная модель бутс от известного производителя.

Компания adidas приняла решение отдать должное легендарному хавбеку и переименовать одну из моделей своей футбольной обуви 11pro в честь футболиста. Теперь бутсы, в которых немец провел много лет своей карьеры, будут носить название TKpro.

"Тони Кроос и 11pro - любовь с первого взгляда, настоящие друзья до последнего удара. Спасибо, Тони", - говорится в сообщении adidas.

Toni Kroos and the 11pro: love at first sight, sole mates until the last kick.



Today, we’re happy to announce that moving forward the adidas 11pro will be renamed the adidas TKpro.



Danke, Toni #YouGotThis #Euro24 pic.twitter.com/ESjAxbA49s