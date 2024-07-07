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"Вот и все, спасибо футболу, конец": Кроос сделал прощальное заявление перед завершением карьеры

Легендарный немец поблагодарил всех, кто его окружал все эти годы.
Вчера, 19:39
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Уже бывший полузащитник мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос написал прощальные слова перед завершением карьеры.

Легендарный немецкий футболист у себя в Instagram рассказал, кого хотел бы поблагодарить.

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"Итак, вот и все. Но прежде чем я сделаю перерыв и хотя бы попытаюсь осознать, что произошло за последние 17 лет, я не хочу упустить возможность сказать спасибо всем, кто принимает меня таким, какой я есть.

Спасибо всем моим поклонникам по всему миру за вашу безоговорочную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо всем моим товарищам по команде за то, что заставили меня чувствовать себя востребованным в любое время.

Спасибо моим друзьям за то, что они всегда были честными со мной, независимо от того, насколько успешным я был. Спасибо моим агентам, которые стали друзьями.

Спасибо моим родителям за наилучшую подготовку к осуществлению моей мечты. Спасибо моему брату Феликсу за то, что он всегда был моим фанатом номер один. Спасибо моим детям за то, что они являются моей наибольшей мотивацией показывать лучшее - нет ничего лучше, чем видеть, как ваши дети гордятся папой.

Спасибо моей прекрасной жене Джессике за то, что ты есть. Никогда не меняйся. Этот успех был бы невозможен без тебя. Он наш!

И последнее, но не менее важное: Спасибо Футболу! Это прекрасная игра. И… не благодарите! Конец", - написал Кроос.

Ранее Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро-2024 и извинился перед Педри, которого травмировал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос сборная Германии Реал Мадрид

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