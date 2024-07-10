Легенда Германии завершит карьеру в сборной после Евро-2024

Томас Мюллер больше не сыграет за "бундестим".

Легенда Баварии и сборной Германии Томас Мюллер принял решение о своем будущем.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Мюллер решил завершить карьеру в "бундестим" после Евро-2024.

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Последним матчем для Томаса стал поединок против Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Этот поединок был в национальной сборной для 34-летнего футболиста 131-ым.

Только Мирослав Клозе и Лоттар Маттеус провели за Германию больше поединков чем Мюллер.

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