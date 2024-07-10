iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Германии завершит карьеру в сборной после Евро-2024

Томас Мюллер больше не сыграет за "бундестим".
Сегодня, 13:55
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Легенда Баварии и сборной Германии Томас Мюллер принял решение о своем будущем.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Мюллер решил завершить карьеру в "бундестим" после Евро-2024.

Читай также: Невероятная акция: Кроос получил оригинальный подарок с города, где он родился

Последним матчем для Томаса стал поединок против Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Этот поединок был в национальной сборной для 34-летнего футболиста 131-ым.

Только Мирослав Клозе и Лоттар Маттеус провели за Германию больше поединков чем Мюллер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия евро-2024

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед собирается сделать предложение по защитнику сборной-сенсации Евро Манчестер Юнайтед собирается сделать предложение по защитнику сборной-сенсации Евро
Наставник Аргентины выступил с предложением сборной с Копа Америки выступить на Евро Наставник Аргентины выступил с предложением сборной с Копа Америки выступить на Евро
Моуринью раскритиковал выступление сборной Португалии на Евро Моуринью раскритиковал выступление сборной Португалии на Евро
Легенда сборной Англии: Мы можем выиграть Евро, играя безобразно Легенда сборной Англии: Мы можем выиграть Евро, играя безобразно
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:26
Реал официально объявил дату презентации Мбаппе
Европа15:59
Экс-игрок Барселоны присоединится к штабу Флика
Европа15:25
Саудовский клуб возглавит экс-тренер сборной Франции
Европа14:59
Ювентус поставил ультиматум одному из своих игроков
Теннис14:50
Уимблдон-2024 (ATP): Джокович без борьбы вышел в полуфинал, матч Музетти - Фриц
Бокс14:35
Бывший тренер Усика назвал причину двух поражений Джошуа от Александра
Европа14:24
"Победа была одержимостью для меня и нашего народа": Центрбек Бразилии высказался о вылете из Копы
Украина14:10
Трансферы УПЛ: Колос подписал экс-игрока сборной Украины, Полесье арендовало бразильца
Европа13:55
Легенда Германии завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Другие страны13:55
Брат Энцо Фернандеса показал невероятную татуировку в честь игрока сборной Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK