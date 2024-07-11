Защитник Барселоны вернулся к тренировкам, он не играл с января

Защитник Барселоны Алехандро Бальде принял участие в первой тренировке команды с Ханси Целиком, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что защитник травмировался ещё в январе и с тех пор не появлялся на поле и тренировках первой команды.

Однако, как пишет издание, на первую тренировку перед новым сезоном Бальде пришел и работал вместе с остальными. Похоже, восстановление защитника завершилось.

Предполагается, что именно Бальде будет основным левым защитником в команде Флика и начнет сезон сразу же с первых минут.

Ранее также сообщалось, что старт сезона может пропустить лидер Реала.

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