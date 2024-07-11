Лидеру сборной Англии может понадобиться операция после Евро

Хавбек Реала і збірної Англії Джуд Беллінгем може відправитися під ніж після Євро-2024, пише Relevo.

Гравець все ще відчуває дискомофорт після удару плеча в минулому сезоні. Раніше Реал уже розглядав можливість хірургічного втручання.

Однак у підсумку був обраний більш консервативний варіант, але він не допоміг. Хавбек все ще відчуває біль і змушений грати із захистом.

Тому, після повернення до клубу, медики оглянуть Беллінгема, і вже тоді буде ухвалено рішення, чи потрібна англійцю операція.

Якщо все ж доведеться вдатися до хірургічного втручання, то відновлення Джуда займе близько двох місяців.

Нагадаємо, раніше ]Англія вирвала перемогу в Нідерландів і пройшла у фінал Євро-2024.

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