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Врач ПСЖ прооперировал украинских военных во Львове

Стефано Романо в четвертый раз прибыл во Львов.
Сегодня, 13:30
Стефано Романо / facebook
Стефано Романо / facebook

Персональный врач ПСЖ Стефано Романо помог украинским гражданами.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, специалист прооперировал 15 украинцев, больше часть из которых были военные.

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Романо работает ортопедом-травматологом в одной из крупнейших частных клиник во Франции и лечит футболистов ПСЖ.

Отмечается, что это уже четвертый визит врача в Первое медицинское объединение Львова. Он также работал военным врачом в Ираке, Ливии и Афганистане.

Ранее футболист сборной Украины рассказал, что родился в россии.

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