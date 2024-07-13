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Лидер сборной Испании согласовал условия контракта с Барселоной

Уильямс получит шанс проявить себя в топ-клубе.
Сегодня, 14:19
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Футболист Атлетика Бильбао Нико Уильямс вскоре сменит клубную пропсику.

Как сообщает издание Sport.es, вингер сборной Испании близок к переходу в Барселону.

22-летний игрок уже согласовал условия контракта с клубом. Сейчас клубы ведут переговоры о сумм трансфера.

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Атлетик намерен заполучить за Уильямса 58 миллионов евро, что прописано в контракте в качестве суммы отступных.

В прошлом сезоне Уильямс провел 37 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 19 голевых передач.

Ранее европейский топ-клуб опроверг информацию о предложении космической суммы за Ямаля.

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