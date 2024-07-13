Известный немецкий клуб подпишет брата игрока МЮ

Немецкий Шальке усилится родственником известного футболиста.

Как сообщает Фабрицио Романо, гельзенкирхенцы подпишут Эмиля Хойлунда из Копенгагена. Эмиль является братом Расмуса Хойлунда, который играет за МЮ и Оскара Хойлунда.

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Стороны договорились о заключении личного контракта. Условия соглашения между игроком и "кобалтовыми" так же, как между Шальке и Копенгагеном остаются неизвестными.

Отметим, что вышеупомянутый Оскар также этим летом сменил клубную прописку. Он также будет играть в Германии, но на дивизион выше, а именно будет защищать цвета Айнтрахта в Бундеслиге, тогда как Эмиль будет играть во второй Бундеслиге.

Эмиль, как и Расмус выступает на позиции центрального форварда, а Оскар является центральным полузащитником. Эмиль и Оскар родились в один день.

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