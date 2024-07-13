iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный немецкий клуб подпишет брата игрока МЮ

Эмиль Хойлунд переберется в стан Шальке.
Сегодня, 23:01
Эмиль Хойлунд / Getty Images
Эмиль Хойлунд / Getty Images

Немецкий Шальке усилится родственником известного футболиста.

Как сообщает Фабрицио Романо, гельзенкирхенцы подпишут Эмиля Хойлунда из Копенгагена. Эмиль является братом Расмуса Хойлунда, который играет за МЮ и Оскара Хойлунда.

Читай также: Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах

Стороны договорились о заключении личного контракта. Условия соглашения между игроком и "кобалтовыми" так же, как между Шальке и Копенгагеном остаются неизвестными.

Отметим, что вышеупомянутый Оскар также этим летом сменил клубную прописку. Он также будет играть в Германии, но на дивизион выше, а именно будет защищать цвета Айнтрахта в Бундеслиге, тогда как Эмиль будет играть во второй Бундеслиге.

Эмиль, как и Расмус выступает на позиции центрального форварда, а Оскар является центральным полузащитником. Эмиль и Оскар родились в один день.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке германия Эмиль Хойлунд Расмус Хойлунд

Статьи по теме

Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Легенда Германии завершит карьеру в сборной после Евро-2024 Легенда Германии завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал Кроос обратился к фанатам после вылета с Евро и извинился перед Педри, которого травмировал
Хавбек сборной Германии установил рекорд в проигранном матче с Испанией Хавбек сборной Германии установил рекорд в проигранном матче с Испанией
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина23:35
Сын Виталия Кличко набрал наибольшее количество очков в сборной Украины U-20 в матче против Молдовы
Европа23:01
Известный немецкий клуб подпишет брата игрока МЮ
Европа22:40
Барселона намерена наградить Ямаля новым номером
Европа22:36
Наставник сборной Испании: Ямаль и Уильямс обладают большой зрелостью, которая несвойственна их возрасту
Европа22:08
Экс-игрок Реала считает, что Барселона не сможет конкурировать с мадридским клубом
Европа21:59
Хавбек сборной Англии: Мы отдадим все силы в игре с Испанией независимо от того, как сложится игра
Евро-202421:24
Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании
Украина21:18
Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Европа20:41
Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Киберспорт20:36
МОК определился с датой и местом проведения первой киберспортивной Олимпиады
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK