Месси подарил партнерам по сборной Аргентины кастомные наушники
Лионель решил порадовать свою команду щедрым презентом.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки для игроков национальной команды.
Футболист вручил каждому партнеру по паре наушников от известного бренда Beats. При этом, гарнитура окрашена в национальные цвета.
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Брат вингера Алехандро Гарначо показал в соцсетях, как выглядит подарок от Месси.
Messi regalo 23 unidades a los jugadores y una la tengo yo , oficialmente puedo decir que recibí un regalo de leo ❤️ pic.twitter.com/dEP2NJfqoZ— roberto garnacho (@garna1k) July 13, 2024
Напомним, в ночь на понедельник, 15 июля, в рамках финала Копа Америка сборная Аргентины сыграет с Колумбией.
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