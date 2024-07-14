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Месси подарил партнерам по сборной Аргентины кастомные наушники

Лионель решил порадовать свою команду щедрым презентом.
Сегодня, 19:20
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки для игроков национальной команды.

Футболист вручил каждому партнеру по паре наушников от известного бренда Beats. При этом, гарнитура окрашена в национальные цвета.

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Брат вингера Алехандро Гарначо показал в соцсетях, как выглядит подарок от Месси.

Напомним, в ночь на понедельник, 15 июля, в рамках финала Копа Америка сборная Аргентины сыграет с Колумбией.

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