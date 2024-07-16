Барселона выставила на трансфер ключевого игрока команды
Немецкий футболист разочаровывает руководство клуба.
Полузащитник сборной Германии и Барселоны Илкай Гюндоган может вскоре оказаться в новом клубе.
Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" готовы продать 33-летнего игрока.
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Новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик и спортивный департамент считают, что Гюндоган действует на поле с недостаточно высокой интенсивностью.
В ближайшее время Флик обсудит перспективы с Гюндоганом.
В прошлом сезоне немец провел за Барселону 51 матч, в которых забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.
Ранее сообщалось, что ключевой защитник Барселоны рискует больше не выйти на поле в этом году.
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