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Барселона выставила на трансфер ключевого игрока команды

Немецкий футболист разочаровывает руководство клуба.
Сегодня, 11:00
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник сборной Германии и Барселоны Илкай Гюндоган может вскоре оказаться в новом клубе.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" готовы продать 33-летнего игрока.

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Новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик и спортивный департамент считают, что Гюндоган действует на поле с недостаточно высокой интенсивностью. 

В ближайшее время Флик обсудит перспективы с Гюндоганом. 

В прошлом сезоне немец провел за Барселону 51 матч, в которых забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник Барселоны рискует больше не выйти на поле в этом году.

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