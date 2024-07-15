Ключевой защитник Барселоны рискует больше не выйти на поле в этом году

Защитник Барселоны Рональд Араухо может выбыть на продолжительный срок, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, уругваец получил повреждение в матче с Бразилией. Уже тогда было известно, что Араухо выбыл на некоторое время.

Однако, как тверждает инсайдер, сиуация оказалась еще хуже. Вместо пары месяцев Араухо может выбыть вплоть до января 2026 года.

В ближайшее время Роналду проведут операцию, и именно восстановление после нее и займет у игрока около полугода.

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