Новый клуб экс-капитана Реала определил для себя новую цель

Саудовская Аль-Кадиссия нацелилась на еще одного игрока из европейских чемпионатов, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее именно этот клуб оформил трансфер бывшего капитана Реала Начо Фернандеса.

Завершив переход испанца, Аль-Кадиссия наметила следующую цель - клуб хочет подписать Пьера-Эмерика Обамеянга.

35-летний габонец последний сезон провел в Марселе, где забил тридцать голов за 51 матч. А потому неудивительно, что клуб хотел бы сохранить игрока.

Однако решающий голос будет принадлежать самому форварду, который пока еще не принял окончательное решение.

Ранее также сообщалось, что Ди Мария завершил международную карьеру.

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