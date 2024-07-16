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Жирона заинтересована в подписании воспитанника Динамо

Каталонцы нашли замену игроку, который ушел в Байер.
Сегодня, 12:30
Александр Петрусенко / ФК Динамо Киев
Александр Петрусенко / ФК Динамо Киев

Украинский футболист Александр Петрусенко может оказаться в испанском чемпионате.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника.

Руководство Жироны рассчитывает, что Петрусенко заменит Алейша Гарсию, который перешел в Байер.

Читай также: Замена Довбику? Жирона может подписать форварда из Серии А

В прошлом сезоне украинец выступал за хорватский клуб Истра 1961. Петрусенко является воспитанником Динамо, также он играл за Горняк-Спорт и Минай.

Ранее сообщаолось, что Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной.

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