Жирона заинтересована в подписании воспитанника Динамо
Каталонцы нашли замену игроку, который ушел в Байер.
Украинский футболист Александр Петрусенко может оказаться в испанском чемпионате.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника.
Руководство Жироны рассчитывает, что Петрусенко заменит Алейша Гарсию, который перешел в Байер.
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В прошлом сезоне украинец выступал за хорватский клуб Истра 1961. Петрусенко является воспитанником Динамо, также он играл за Горняк-Спорт и Минай.
Ранее сообщаолось, что Цыганков и Довбик приступили к предсезонной подготовке с Жироной.
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