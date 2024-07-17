Челси выпустил заявление касательно расистского скандала
Челси проведет внутреннее дисциплинарное расследование в отношении Энцо Фернандеса, который пел расистскую песню о сборной Франции.
"Синие" намерены разобраться в проблеме и наладить контакт в команде.
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"Футбольный клуб Челси считает любые формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, где рады приветствовать людей любых культур, сообществ и идентичностей.
Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и используем это как возможность извлечь урок.
Клуб начал внутреннее дисциплинарное расследование".
Отметим, что французские игроки Челси отписались в соцсетях от Энцо Фернандеса из-за расистского скандала
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