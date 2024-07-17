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Не десятка: Ямаль получил новый номер в Барселоне

Ламину не дали легендарного номера, но связь с Лионелем Месси все равно останется.
Сегодня, 19:59
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Каталонская Барселона определилась с новым игровым номером для своей молодой суперзвезды Ламина Ямаля.

Как сообщила пресс-служба клуба, 17-летний вингер будет выступать под 19-ым номером, по меньшей мере, в сезоне-2024/25.

Отметим, что этот же номер был одним из первых под которым Лионель Месси выступал в стане "сине-гранатовых".

Стоит сказать, что ранее были слухи о том, что Ямалю дадут сразу десятый номер, под которым также выступал Месси, а еще Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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