Динамо минимально победило экзотического соперника на сборах
В рамках предсезонной подготовки киевское Динамо встретилось с южноафриканским Мамелоди Сандаунз.
Взятие ворот в исполнении «бело-синих» состоялось на 26-ой минуте матча. Голом отметился Самба Диалло.
Гол сенегальского легионера стал единственным во всей игре и принес столичной команде минимальную победу.
Следующий товарищеский матч коллектив Александра Шовковского проведет завтра, 18 июля. соперником станет Унион Берлин.
Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз 1:0
Гол: Диалло, 26.
Динамо (первый тайм): Нещерет, Дячук, Биловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Дубинчак.
Динамо (второй тайм): Моргун, Себальйос, Биловар, Дячук, Дубинчак, Андриевский (Бражко, 74), Лонвейк (Пихаленок, 74), Кабаев, Царенко, Шепелев, Супряга.
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