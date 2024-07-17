Динамо минимально победило экзотического соперника на сборах

Самба Диалло принес триумф столичному клубу в игре против Мамелоди Сандаунз.

В рамках предсезонной подготовки киевское Динамо встретилось с южноафриканским Мамелоди Сандаунз.

Взятие ворот в исполнении «бело-синих» состоялось на 26-ой минуте матча. Голом отметился Самба Диалло.

Гол сенегальского легионера стал единственным во всей игре и принес столичной команде минимальную победу.

Следующий товарищеский матч коллектив Александра Шовковского проведет завтра, 18 июля. соперником станет Унион Берлин.

Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз 1:0

Гол: Диалло, 26.

Динамо (первый тайм): Нещерет, Дячук, Биловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Дубинчак.

Динамо (второй тайм): Моргун, Себальйос, Биловар, Дячук, Дубинчак, Андриевский (Бражко, 74), Лонвейк (Пихаленок, 74), Кабаев, Царенко, Шепелев, Супряга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!