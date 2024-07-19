Чемпион Европы-2024 выбыл до конца года
Унаи Симон перенес операцию, из-за проблем со здоровьем.
Вратарь сборной Испании и Атлетика Унаи Симон перенес операцию после победного чемпионата Европы-2024.
Как сообщает The Athletic, 27-летний вратарь на турнире выступал на обезболивающих, имея проблемы с запястьем.
Операция прошла успешно, но на восстановление понадобится не менее четырех месяцев.
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В прошлом сезоне Симон провел за Атлетик 36 матчей, в которых пропустил 33 гола и 18 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы.
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