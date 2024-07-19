Чемпион Европы-2024 выбыл до конца года

Вратарь сборной Испании и Атлетика Унаи Симон перенес операцию после победного чемпионата Европы-2024.

Как сообщает The Athletic, 27-летний вратарь на турнире выступал на обезболивающих, имея проблемы с запястьем.

Операция прошла успешно, но на восстановление понадобится не менее четырех месяцев.

Читай также: Кривцов получил травму в первой тайме за Интер Майами - клуб выиграл без украинца и Месси

В прошлом сезоне Симон провел за Атлетик 36 матчей, в которых пропустил 33 гола и 18 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!