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Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы

Бразилец вернулся в расположение саудовского клуба, где завершит процесс реабилитации от тяжелого повреждения.
Сегодня, 18:28
Неймар / twitter.com/Alhilal_EN
Неймар / twitter.com/Alhilal_EN

Вингер сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам в расположении Аль-Хиляля после тяжелой травмы.

Саудовский клуб у себя в социальных сетях опубликовал видео, показав, что 32-летний футболист приступил к работе в зале.

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Пока бразильский вингер занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что в октябре 2023 года в матче квалификации чемпионат мира-2026 против Уругвая Неймар получил разрыв мениска и повреждение крестообразной связки, из-за чего был вынужден досрочно завершить сезон.

В составе Аль-Хиляля бразильский вингер успел провести пять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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