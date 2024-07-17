Неймар возобновил тренировки в составе Аль-Хиляля после травмы
Вингер сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам в расположении Аль-Хиляля после тяжелой травмы.
Саудовский клуб у себя в социальных сетях опубликовал видео, показав, что 32-летний футболист приступил к работе в зале.
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Пока бразильский вингер занимается по индивидуальной программе.
Напомним, что в октябре 2023 года в матче квалификации чемпионат мира-2026 против Уругвая Неймар получил разрыв мениска и повреждение крестообразной связки, из-за чего был вынужден досрочно завершить сезон.
В составе Аль-Хиляля бразильский вингер успел провести пять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
Ранее сообщалось, что Неймар покатался с дочкой на велосипеде, но не обошлось без конфуза.
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