Президент Интера подтвердил, что лидер команды подписал новый долговременный контракт

Президент миланского Интера Беппе Маротта закрыл все возможные слухи относительно будущего Лаутаро Мартинеса.

Функционер заявил, что аргентинский нападающий уже согласовал условия контракта со своим нынешним коллективом и об этом вскоре объявят официально.

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"Лаутаро Мартинес подписал новое соглашение с клубом, все согласовано.

Это будет официально в ближайшие недели", - сказал Маротта в комментарии Sky.

По неофициальной информации, Лаутаро подпишет контракт до 2029 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел 33 матча в Серии А, забив 24 гола и отдав 6 ассистов

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