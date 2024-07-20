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Президент Интера подтвердил, что лидер команды подписал новый долговременный контракт

Лаутаро Мартинес останется в стане "нерадзурри".
Вчера, 21:52
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Президент миланского Интера Беппе Маротта закрыл все возможные слухи относительно будущего Лаутаро Мартинеса.

Функционер заявил, что аргентинский нападающий уже согласовал условия контракта со своим нынешним коллективом и об этом вскоре объявят официально.

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"Лаутаро Мартинес подписал новое соглашение с клубом, все согласовано.

Это будет официально в ближайшие недели", - сказал Маротта в комментарии Sky.

По неофициальной информации, Лаутаро подпишет контракт до 2029 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел 33 матча в Серии А, забив 24 гола и отдав 6 ассистов

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