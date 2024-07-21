Ювентус отказался продавать в Челси игрока, который мог бы стать конкурентом Мудрика

Туринский Ювентус определился с будущим Кенана Йылдыза.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "зебры" отклонили предложение Челси по турецкому 19-летнему футболисту и внесли его в список недотороканных.

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Представители итальянского гранда ведут активные переговоры с агентами Йылдыза о продлении контракта на улучшенных условиях. Ожидается, что в августе Кенан подпишет новое соглашение.

Отметим, что турок выступает на позиции левого вингера, поэтому, в случае перехода в Челси стал бы конкурентом украинца Михаила Мудрика за место в старте.

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