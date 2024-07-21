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Шевченко вошел в топ-10 лучших футболистов Восточной Европы всех времен

FourFourTwo составило соответствующий рейтинг.
Вчера, 23:59
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Английское издание FourFour Two составило рейтинг лучших футболистов восточной Европы.

В него вошел Андрей Шевченко, а также Игорь Беланов и Олег Блохин, которые являются украинцами, но играли за сборную СССР.

Шевченко занял седьмую строчку, Блохин и Беланов заняли 15 и 28 места соответственно.

Возглавил рейтинг легендарный форвард Реала и сборной Венгрии Ференц Пушкаш

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Лучшие футболисты Восточной Европы

  1. Ференц Пушкаш (Венгрия)
  2. Лев Яшин (СССР)
  3. Шандор Кочиш (Венгрия)
  4. Роберт Левандовски (Польша)
  5. Ладислав Кубала (Венгрия)
  6. Йозеф Масопуст (Чехословакия)
  7. Андрей Шевченко (Украина)
  8. Нандор Хидегкути (Венгрия)
  9. Флориан Альберт (Венгрия)
  10. Йожеф Бошик (Венгрия)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

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