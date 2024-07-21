Шевченко вошел в топ-10 лучших футболистов Восточной Европы всех времен
FourFourTwo составило соответствующий рейтинг.
Английское издание FourFour Two составило рейтинг лучших футболистов восточной Европы.
В него вошел Андрей Шевченко, а также Игорь Беланов и Олег Блохин, которые являются украинцами, но играли за сборную СССР.
Шевченко занял седьмую строчку, Блохин и Беланов заняли 15 и 28 места соответственно.
Возглавил рейтинг легендарный форвард Реала и сборной Венгрии Ференц Пушкаш
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Лучшие футболисты Восточной Европы
- Ференц Пушкаш (Венгрия)
- Лев Яшин (СССР)
- Шандор Кочиш (Венгрия)
- Роберт Левандовски (Польша)
- Ладислав Кубала (Венгрия)
- Йозеф Масопуст (Чехословакия)
- Андрей Шевченко (Украина)
- Нандор Хидегкути (Венгрия)
- Флориан Альберт (Венгрия)
- Йожеф Бошик (Венгрия)
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