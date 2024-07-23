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Флик рассказал, как при его руководстве изменится игра Барселоны

Немец намерен нацелить команду на голы и победы.
Сегодня, 00:35
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Новый главный тренер Барселоны Ханси Флик рассказал, как он намерен изменить игру Барселоны.

Немец признал, что там всегда предпочитали играть быстро в одно касание, выстраивая целые цепочки пасов, однако теперь команда будет нацелена только на победу.

И, конечно же, специалист не забыл еще раз акцентировать внимание на том, как важны физическая подготовка футболистов.

"Я хочу того же, чего хотели предыдущие тренеры: высоко прессинговать и играть на чужой половине поля. Я согласен с этой идеей, но главное – победы.

Здесь традиционно предпочитают играть в касание и выстраивать цепочку передач для создания свободных зон, но я хочу, чтобы мои футболисты сосредоточились на голах. Если есть шанс забить – забивай, а там посмотрим.

Физическая готовность так же важна, как техника и тактика, хорошая форма для меня очень важна, потому что футбол – это не только игра с мячом. Я сказал футболистам, что если тренироваться на 80%, то никогда не удастся сыграть на все 100% во время матча", - цитирует Флика Diario Sport.

Ранее также сообщалось, что Барселона уверена в трансфере Нико Уильямса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик

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