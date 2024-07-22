Барселона заверила Уильямса, что найдет деньги до 12 августа
Барселона заверила представителей Нико Уильямса, что трансфер вскоре состоится, утверждает Relevo.
Напомним, Атлетик намерен получить за звезду сборной Испании 58 млн евро одним платежом и отказывается идти на уступки.
Также ранее сообщалось, что каталонцы используют новый кредит для трансфера Уильямса, который должен был пойти на улучшение финансовой ситуации клуба.
Сделку планируют завершить до 12 августа, в этот день игрок вернётся из отпуска и присоединится к одному из клубов. Барселона заверила представителей игрока, что оформит трансфер до этого срока.
Уже сейчас клуб сосредоточился на всех необходимых финансовых операциях, которые позволят выделить деньги и завершить переход.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль близок к трансферу одного из лидеров Сосьедада.
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