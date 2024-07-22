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Барселона заверила Уильямса, что найдет деньги до 12 августа

Каталонцы полностью уверены в успехе.
Сегодня, 21:42
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Барселона заверила представителей Нико Уильямса, что трансфер вскоре состоится, утверждает Relevo.

Напомним, Атлетик намерен получить за звезду сборной Испании 58 млн евро одним платежом и отказывается идти на уступки.

Также ранее сообщалось, что каталонцы используют новый кредит для трансфера Уильямса, который должен был пойти на улучшение финансовой ситуации клуба.

Сделку планируют завершить до 12 августа, в этот день игрок вернётся из отпуска и присоединится к одному из клубов. Барселона заверила представителей игрока, что оформит трансфер до этого срока.

Уже сейчас клуб сосредоточился на всех необходимых финансовых операциях, которые позволят выделить деньги и завершить переход.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль близок к трансферу одного из лидеров Сосьедада.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Уильямс

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