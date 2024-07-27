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Моуринью собирается пригласить своего экс-подопечного в Фенербахче

Виктор Линделеф может перебраться в турецкий топ-клуб.
Сегодня, 20:56
Виктор Линделеф / Getty Images
Виктор Линделеф / Getty Images

Жозе Моуринью собирается усилить линию защиты Фенербахче.

Как сообщает турецкое издание Fotomac, в стан "желтых канареек" может перебраться Виктор Линделеф. Видеть шведа в клубе хочет именно наставник стамбульцев.

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Официального предложения от турецкого гранда по трансферу Линделефа пока не было.

Отметим, что Моуринью пересекался с Виктором в Манчестер Юнайтед, за который 29-летний центрбек до сих пор играет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью Виктор Линделеф

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