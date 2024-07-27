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Хавбек олимпийской сборной Украины: Счастлив, что смогли вырвать победу над Марокко

Дмитрий Крыськив поделился эмоциями после второго матча.
Сегодня, 22:01

Полузащитник олимпийской сборной Украины по футболу Дмитрий Крыськив поделился мыслями о матче против Марокко.

По словам футболиста, начало второго тайма команда провела плохо, но в целом эмоции положительные.

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«Эмоции положительные. Счастлив, что мы смогли вырвать победу на последних минутах. Но нам, наверное, надо немного покопаться в себе, потому что нельзя так отдавать игру.

Мне не понравилось, как мы играли начало второго тайма, а дальше отдали преимущество. Это не похоже на нас, мы должны больше играть с мячом. У нас есть качество, мы показываем в некоторых моментах, что можем играть, но это не получается. Но спасибо, что команда билась до конца, получила 3 очка».

Также Крыськив оценил шансы на выход из группы.

«Мы еще в борьбе. Будем так, как и сегодня, отдавать все силы в следующей игре ради положительного результата», - резюмировал Дмитрий

В третьем туре команда Руслана Ротаня сыграет против номинального фаворита группы - Аргентины.

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